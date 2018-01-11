Abdurrahman Dilipak sosyal medyada alay konusu oldu

Abdurrahman Dilipak, önceki akşam AK Parti'ye yakın gazetecilerden Ömer Turan'ın, metrobüste gözaltına alınmasıyla ilgili olarak atmaya çalıştığı tweetlerdeki yazım hataları sosyal medyada olay oldu.

Dilipak, "Ömer Turanin gazeteciler gününü kelepçeler etek kutladilar" , "Ömer Turan davudoglu hakkında bir şey söyledi diye yaşanan olaylar bu konuya karışan kimsenin hayrına olmadı. Kimin aklı ise bu!", "Er turan gündem olmak için bu davayı açtırıp kendini kelepveletmis olabilir mi!?" gibi tweetler attı.

İşte Dilipak'ın attığı o tweetler ve o tweetlere gelen yanıtlar: