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  4. 16 Ocak 2019 17:17

Acun'la görüntülenen Itır'ın projesi ortaya çıktı

Acun Ilıcalı ile görüntülenen Itır Esen'in yeni projesi duyuruldu.

Acun'la görüntülenen Itır'ın projesi ortaya çıktı
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Geride bıraktığımız günlerde Acun Ilıcalı ile görüntülenen Itır Esen bir anda magazin gündemine oturmuş ve uzun süre konuşulmuştu.

Itır Esen bu görüntü sonrasında bir açıklamada bulunmuş ve kanal sahibi Acun Ilıcalı ile yeni başlayacak olan Survivor Türkiye- Yunanistan ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve yakında internet üzerinden bir program sunmaya başlayacağını açıklamıştı. Itır’ın Survivor projesi Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu internet sitesi üzerinden yapılan paylaşım ile duyuruldu. Laura adlı partneriyle birlikte internet üzerinden Survivor programını sunacak olan Itır’ın programı; ‘Survivor Türkiye-Yunanistan’da mücadele edecek Yunan yarışmacılar, ilk röportajlarıyla çok yakında karşınızda!’ anonsuyla tanıtıldı.

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