Ahmet Hakan'dan CHP'nin başlattığı boykota yanıt !

CHP’nin Demirören Grubu’na ait CNN Türk’ü boykotunun ardından yine aynı gruba ait Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan açıklama geldi.

Ahmet Hakan, bugünkü “Kişisel olarak hesabımı veriyorum” başlıklı yazısında taraflı yayın yapmadığını, muhalefete her zaman eşit derecede yer verdiğini iddia etti.

Hakan’ın kendi görüşlerine yer verdiği yazısının ilgili kısmı şöyle:

CNN Türk’te yaptığım programlarda iktidar perspektifine de muhalefet perspektifine de her zaman eşit derecede yer verdim.

Asla tek taraflı atış yapılmasına izin vermedim. Asla tek yanlı bir bakışla çıkmadım izleyicinin karşısına...

Muhalefet perspektifine sahip konuklara iktidara yakın kişiler kızdılar. İktidar perspektifine sahip konuklara muhalefete yakın kişiler kızdılar.

Kulağımda hep aynı sesler: İsmail Saymaz’ı niye çıkarıyorsun? Mehmet Metiner’i niye çıkarıyorsun? Falan...

Hiçbirine aldırış etmedim. Farklı görüşlerin bir araya gelip tartışmalarının mümkün olduğunu göstermeye çalıştım.

Bu programlar nedeniyle bir zamanlar iktidarın hışmını çektim üzerime... Şimdi de muhalefetin çekiyorum.

Ama değişmeyen tek bir şey var: Farklı görüşlerin tartışmasına zemin olmak! Asla tek taraflı yayın yapmamak!

Eskiden böyle yapıyordum... Şimdi de böyle yapıyorum... Ve bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğim.

Aşırı kutuplaşmış memleket atmosferinde yaptığım işin ne derece zor ve çetin olduğunun sımsıkı bilincinde olarak...