Anadolu'nun gür sesi Mert Savaş yazıları ile Haber3.com'da

Yıllardır Anadolu’yu köy köy gezen, ülkemizin güzelliklerini kendi tarzıyla televizyon programlarında anlatan ve 30 ülkenin düğünlerini ekrana getirerek televizyon dünyasında ilklere imza atan Mert Savaş artık yazıları ve gezi notlarıyla Haber3.com'da...

Tatil için nerelere gidilir, nerelerde kalınır, nerede ne yenir ? En uygun bütçeden, en lüks seçeneklere kadar A’danZ’ye Türkiye’nin gezi notları bundan sonra, Mert Savaş’ın kaleminden Haber3.com'da olacak.

Yerel yöneticilerle röportajlar, seçim öncesi vatandaşın nabzı, vatandaşın belediyelerden ve siyasi partilerinden beklentileri ne ? Hepsi çok ama çok yakında Haber3.com ‘da....