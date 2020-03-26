Aydın Doğan dijital medyayla geri dönüyor!

Doğan Medya grubunun eski patronu Aydın Doğan’ın dijital medya kuracağı, medyanın başına ise deneyimli gazeteci Fikret Bila ve Erdoğan Aktaş’ın geçeceği iddia edildi. Aydın Doğan’ın bu operasyon için 700 milyon Euro bütçe ayırdığı, ayrıca banka kuracağı gelen bilgiler arasında.

DEMİRÖREN GRUP'A DEVREDİLMİŞTİ

Doğan Grubu sahibi olduğu Doğan Gazetecilik, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık, Doğan TV Holding, Doğan Haber Ajansı, Doğan Dağıtım Satış Pazarlama, Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım, Doğan Media International GmbH ve Mozaik İletişim Hizmetleri’ndeki paylarının tamamını 916 milyon dolara Demirören Grubu’na devretmişti.