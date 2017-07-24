Erdoğan'ın gelişi ülkede gündem oldu

Katarlılar, "Twitter"daki paylaşımlarıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkelerini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Twitter'da, açılan "Katar halkı Erdoğan'ın gelişini kutluyor" başlıklı hashtag ülkede 'trend topic' oldu.

Katarlılar, "Twitter"daki paylaşımlarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkelerini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında Kuveyt'ten Katar'a geçmesiyle eş zamanlı olarak "Twitter"da, "Katar halkı Erdoğan'ın gelişini kutluyor" başlıklı bir hashtag açan Katarlılar, Erdoğan'ı "kahraman", "stratejik ortak" şeklinde nitelendirerek, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden şiir, nesir ve fotoğraflar paylaştı.