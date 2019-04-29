Fatih Portakal açıkladı: ''YSK'nın kararı...''

YSK'nın, İstanbul seçimleriyle ilgili kararını bu hafta kesinleştirmesi bekleniyor. FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, "YSK'nın kararı ne olur?" sorusunu Twitter hesabından yanıtladı.

YSK'nın, İstanbul seçimleriyle ilgili kararını bu hafta kesinleştirmesi bekleniyor.

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, "YSK'nın kararı ne olur?" sorusunu Twitter hesabından yanıtladı.

Fatih Portakal, "#ysk’nın kararı ne olur diye soran çok. Aynı noktadayım, iptal edilmez. Nedeni çok açık." diye yazdı.

İşte o paylaşım: