Fatih Portakal gelen tepkilere yanıt verdi !

Gazeteci ve FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini değerlendirdi.



Gazeteci ve FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini değerlendirdi.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Portakal, daha önce yaptığı paylaşımına gelen tepkilere yanıt verdi.

Portakal, sabah saatlerinde şu paylaşımı yapmıştı:

"Her ortamda duruş sergilemek, tavır ortaya koymak önemli. Ülkede muhaliflere hoşgörüsüz olan #CBErdoğan’ın, saygısız #ABD başkanı önündeki hali siyasi tarih açısından önemli. #Trump gücünü her sözünde göstermeye çalıştı: güç kimdeyse kudret onda."

Fatih Portakal'ın bu paylaşımına gelen tepkiler üzerine yeni bir tweet attı.

Portakal, şunları kaydetti:

"Yine sinirleri zıplatmışım. Yazdıklarım, kimilerini (troller, tek yerden düğmeye basılmış gibi görünüyor) rahatsız ediyor. #Erdoğan’ın uçaktaki sözlerine baktığımızda yanlış paylaşımlar yapmamışim. Ve görüldü ki, ikili her seye rağmen iyi dostlarmis!!!! Nasıl bir dostluksa?"

İşte o paylaşım: