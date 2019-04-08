Fatih Portakal o ayrıntıya dikkat çekti ! Gözler YSK'da...

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, YSK'nın kararı beklenirken sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bir ayrıntıya dikkat çekti.

Durumu bu noktaya getirenin il ve ilçe seçim kurulları olduğunu işaret eden Portakal, YSK'nın 50 yıllık içtihatları çöpe atmayacağını savundu.

Portakal, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"#ysk’nın ne karar vereceği merak ediliyor? Ne mi olur? Durumu, ilçe seçim kurulları bu noktaya getirdi.

#ysk’nın müdahalesi mümkün değildi. Simdi ise dosyalar önünde.

Kanımca, 50 yıllık içtihatlari çöpe atmayacaktır."

İşte o paylaşım: