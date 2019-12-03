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  4. 03 Aralık 2019 20:41

Fatih Portakal'dan AK Partili vekillere: ''Yazık gerçekten...''

Gazeteci ve Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, termik santrallerin filtresiz çalışmasına olanak sağlayan yasayı onaylamasının ardından Erdoğan'ın reddi sonrası teşekkür etmesini böyle eleştirdi.

Fatih Portakal'dan AK Partili vekillere: ''Yazık gerçekten...''
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Gazeteci ve FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, AKP'li vekillerin termik santrallerin filtresiz çalışmasına olanak sağlayan yasaya Meclis'te onay verdikten sonra, yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etmelerini eleştirdi.

Gazeteci ve FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, AKP'li vekillerin termik santrallerin filtresiz çalışmasına olanak sağlayan yasaya Meclis'te onay verdikten sonra, yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etmelerini eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Portakal şunları kaydetti:

"Yaradan, kimseyi #TBMM’deki #AKP’li vekillerin durumuna düşürmesin. Yazık gerçekten..."

İşte o paylaşım:

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