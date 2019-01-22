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  4. 22 Ocak 2019 17:59

Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu

FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu
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FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin bugünkü açıklamasına göndermede bulundu. "Mehmet Özhaseki partisini hedefe koyuyor, stratejisi farklı." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fatih Portakal, Mehmet Özhaseki için, "AKP Ankara adayı @mehmetozhaseki’nin muhalefete ihtiyacı hiç yok. Kendi, hem kendisini hem partisini özeleştirinin ötesinde hedefe koyuyor. Stratejisi farklı." yorumunda bulundu.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Son dönemlerde bazı arkadaşlarda bir hava başladı. Eskortlar, önden gidenler, arkadan gidenler, korumalar falan filan. Ne oluyor, bu ne saltanat?" ifadelerini kulllanmıştı.

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