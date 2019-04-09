Fatih Portakal'dan ''yeniden seçim'' değerlendirmesi

FOX Ana Haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, Erdoğan ve Bahçeli tarafından ortaya atılan "yeniden seçim" söylemlerine ilişkin, "Oldu ya seçim yenilendi diyelim, Binali Yıldırım bence tekrar aday olmaz" dedi.

Gazeteci Fatih Portakal, iktidar tarafından ortaya atılan yeniden seçim çağrıları hakkında Twitter hesabından değerlendirmlerede bulunarak, “Şimdi görünen o ki; #İstanbul için kazanana kadar seçim yapmak istendiği gibi. Biraz olaya mizahi bakıyorum tabi. Ancak… Mizahi bakamadığım taraf, aday #BinaliYıldırım'ın hiç görünmemesi. Yok ve susuyor. Oldu ya seçim yenilendi diyelim, bence tekrar aday olmaz, çekilir” dedi.