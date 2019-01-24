Google'ın başı büyük belada ! Haberler servisi kapanabilir

Google haberler hizmetini Avrupa Birliği'nden çekmeye hazırlanıyor. Avrupa Birliği'nin üzerinde çalıştığı yeni yasa taslağına göre Google'ın yayıncılara haberlerini Google News hizmeti üzerinde yayımladığı için para vermesi isteniyor.

Bloomberg'ün haberine göre Google konuyla ilgili resmi olarak yorum yapmazken şirket kaynakları Google Haberler servisi üzerinden reklam satışı yapmadığını dolayısıyla para kazanmadığı bu yüzden de yayıncılara para ödemek istemediğini söylüyor.

Google Haberler servisi kapatılırsa bu durum en çok internet kullanıcılarının işine yarayacak. Çünkü internette daha fazla ziyaretçi kazanabilmek isteyen birçok haber sitesi ve gazete internet siteleri "dizi son bölüm izle", "maçı izle" vb. saçma sapan" içeriklerle Google Haberler'de ön sıralara çıkabilmek için okuyucuları yanıltan içeriklerle interneti çöplüğe çeviriyor.

İSPANYA’DA KAPANMIŞTI

2011 yılında Google haberler servisini İspanya'da kapatmıştı. İspanya Yayıncılar Birliği yaptıkları araştırma sonucu site trafiklerinin yüzde 13'ünü Google News servisi yüzünden kaybettiklerinin bunun da kendilerini yılda 9 milyon euro zarara uğrattığını açıklamıştı.

Google'ın haber biriminin başındaki Richard Gingras geçen Aralık ayında yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nde yayıncılık yapan her yayıncıyı lisanslamayacaklarını söylemişti.

Medya sektörü hakkında analizler hazırlayan Enders Analysis isimli şirkette çalışan uzman François Godard, “Makul bir planla gelmek Google'ın elinde ve sorumluluğunda” diyor.