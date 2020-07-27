Haber sitesinin yayın yönetmeni kovuldu, 80'den fazla gazeteci istifa etti

Euronews'ta yer alan habere göre, önde gelen üç editörün de dahil olduğu onlarca kişinin şirketten istifa etmesinin ardından binlerce kişi, başkent Budepeşte'de sokağa çıkarak yaşananları protesto etti.

Şirkette toplu istifalar, sitenin genel yayın yönetmeni Szabolcs Dull'un kovulmasından iki gün sonra yaşandı.

İstifa eden gazeteciler, şirketin CEO'su László Bodolai'nin bu kararının "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Index'te çalışan gazeteciler, perşembe günü yaptıkları toplantının ardından, Dull'un yeniden işe alınmasını talep etmiş, ancak şirket yönetimi bu talebi reddetmişti.

Gazeteciler, buna karşılık yönetime açık bir mektup yayınlayarak Index'in bağımsız faaliyetlerini sağlayacak koşulların artık bulunmadığını kaydetti.

Ortak açıklamada, "Dull'un kovulması, çalışanlara yönelik açık bir müdahaledir. Bu kararı, çalışanlara baskı uygulama girişimi olarak değerlendiriyoruz" denildi.

Index'in uzun zamandır Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın hedefinde oluğu belirtiliyor.

