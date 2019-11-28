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  4. 28 Kasım 2019 18:03

Instagram çöktü mü ? Kullanıcılar isyanda...

Sosyal medya kullanıcıları Instagram'a erişim sorunu yaşıyor. Fotoğraf akışında ve yüklenmesinde sorun yaşayan kullanıcılar isyan etti.

Instagram çöktü mü ? Kullanıcılar isyanda...
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Instagram zaman zaman erişim sorunlarıyla gündeme geliyor. Fotoğraf akışında ve yüklemesinde sorun yaşayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram’da akış neden yok? Instagram’da fotoğraflar neden yüklenmiyor?

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da dünya çapında erişim sorunu yaşanıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türk kullanıcılar da 'Instagram çöktü mü?' sorusuna çeşitli platformlar aracılığıyla yanıt arıyor.  Twitter'da birçok kullanıcı Instagram'da yaşadıkları sorunu dile getirerek fikir edinmeye çalışıyor. 

Instagram'da bazı kullanıcılar "akış yenilenemedi" sorunuyla karşı karşıya gelirken bazıları yavaşlama yaşandığı belirtiyor. Daha öncede bir kaç kez yaşanan erişim sorununun kısa sürede düzelmesi bekleniyor. 

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