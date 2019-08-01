  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. İnternet
  4. 01 Ağustos 2019 14:31

İnternete sansür için Netflix'ten ilk açıklama

Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (RTÜK) internet üzerinde yayın yapan dijital mecraları denetlemesine yol açan yeni yönetmelik ile ilgili olarak Netflix cephesinden ilk açıklama geldi.

İnternete sansür için Netflix'ten ilk açıklama
A+ A-

Yeni yönetmelik sonrasında dijital platform üzerinden yayın yapan kanalların yoğun bir şekilde sansüre uğrayacağı ve aralarında Netflix’in de bulunduğu bazı firmaların zor durumda kalacağı söylenmişti. Netflix’den yapılan ilk açıklama şu şekilde oldu:

“İnternet yayınlarına yönelik getirilen düzenlemeyi yakından takip ediyoruz. Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Bu nedenle Türk yetenekleriyle birlikte film ve dizi sektörüne yatırım yapmaya, üyelerimizin bu içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlamaya devam etmek istiyoruz.”

 

İnternette sansür başlıyor! Artık internet de RTÜK'ten sorulacak!İnternette sansür başlıyor! Artık internet de RTÜK'ten sorulacak!

 

açıklama , rtük , internet , sansür , netflix
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM