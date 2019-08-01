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  4. 01 Ağustos 2019 11:10

İnternette yeni dönem başladı! Artık internet de RTÜK'ten sorulacak!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yeni internet yayını düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

İnternette yeni dönem başladı! Artık internet de RTÜK'ten sorulacak!
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yeni internet yayını düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 'Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkındaki Yönetmelik' başlığını taşıyan yönetmelik, RTÜK'ün geçen yıl eylül ayında yaptığı toplantıda oy çokluğuyla kabul edilmişti. 

Yönetmelik 24 maddeden oluşuyor.

2018 yılının mart ayında yapılan yasal değişikliklerin uygulama çerçevesini belirliyor ve internet üzerinden yapılan radyo ve televizyon yayını yapan kuruluşları ile izleyicinin istediği içeriği istediği zaman izleyebildiği Netflix gibi platformlarla ilgili düzenlemeleri içeriyor.
 
 
 

rtük , internet , denetim , sansür
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