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  4. 18 Mart 2020 23:47

La Casa De Papel'in ünlü oyuncusu koronavirüse yakalandı !

La Casa De Papel dizisinin öne çıkan oyuncularından Itziar Ituno, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

La Casa De Papel'in ünlü oyuncusu koronavirüse yakalandı !
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Sosyal medya hesabı Instagram’dan bir açıklama yapan Ituno, koronavirüs şüphesiyle hastaneye gittiğini ve yapılan testin pozitif çıktığını söyledi.

‘HAFİFE ALMAYIN, EVDE KALIN’

Hesabından bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Ituno, şunları söyledi:

“Cuma gününden beri ateş ve kuru öksürük gibi semptomlarım vardı. Bugün testin sonuçlarını aldık. Pozitif çıktı. Benim durumum hafif ama bünyesi zayıf insanlar için çok tehlikeliyim. Bu bir saçmalık değil, farkında olun, hafife almayın, hayatı tehlikede olan bir sürü insan var. Bunun ne kadar ilerleyeceğini daha bilmiyoruz. Şimdi dayanışma zamanı. Evde kalın ve başkalarını koruyun! Kendinize iyi bakın.”

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