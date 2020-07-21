Netflix bunu ilk kez yaptı

Radyo ve Televizyon Üst Kurumu (RTÜK) ve AK Parti'nin sansür uyguladığı iddia edilen dijital yayın platformu Netflix’in Türkiye’de çekilen bir yapımının durdurulması ile ilgili İngiliz Financial Times gazetesi kapsamlı bir haber yaptı.

Laura Pitel ve Alex Barker imzalı haberde, dünya çapında 200 milyondan fazla abonesi olan Netflix’în 2015 yılından beri farklı ülkeler tarafından yayınların kaldırılması ile ilgili şikayet ve talepleri geldiği belirtildi. Haberde, “Netflix, 2015’ten beri Vietnam, Suudi Arabistan, Almanya ve Yeni Zelanda’da 9 farklı hükümetten yayınların kaldırılması talebini kabul etti. Fakat bir projenin yapım aşamasında durdurulması çok nadir görülen bir adım. Fakat Netflix ABD dışındaki pazarlar için daha çok yerel içerik ürettikçe bunu daha sık görmeye başlayabiliriz” yorumu yapıldı.

Financial Times’ın haberinde yaşanan bu gerilim ile ilgili bilgilere sahip olan bir kaynak, “Netflix yetkilileri bir eşcinsel karakteri senaryodan çıkarmaktansa bütün bir yapımı iptal etmeyi tercih etti” iddiasını ortaya attı.