Netflix, nisan ayında yayınlanacak içerikleri açıkladı

İşte nisan ayı listesi:

♦ 'Nailed It!' adlı yemek yarışmasının 4'üncü sezonu 1 Nisan'da yayında olacak.

♦ Netflix'in en çok izlenilen dizilerinden biri olan 'La Casa de Papel'in 4'üncü sezonu 3 Nisan'da yayında olacak.

♦ 'Brews Brothers', yeni bir Netflix komedi klasiği. 8 bölümden oluşacak ve 10 Nisan'da yayınlanacak dizi, iki erkek kardeşin hikayesini konu alıyor.

♦ 'La casa de las Flores', Meksika'da yaşayan zengin bir ailenin hayatının konu alıyor. Dizinin üçüncü sezonu 23 Nisan’da yayında olacak.

♦ Eşinin ölümünün ardından yas tutmaya devam eden Tony’nin hayatını konu alan 'After Life', 24 Nisan’da izleyici ile buluşacak.

♦ Gerçek bir hayat hikayesinden yola çıkan 'Sergio', Bağdat’taki bir diplomatın hikayesini konu alıyor. Sergio, 17 Nisan’da yayında olacak.

♦ Amerikalı yazar Lois Lowry'nin kitabından uyarlanan animasyon filmi 'Willoughby Ailesi', 22 Nisan’da yayında olacak. Film, ebeveynleri tarafından terk edilen ve modern bir aile olmak isteyen Willoughby kardeşlerin hikayesini konu alıyor.

♦ Tyler Rake isimli bir paralı askerin hikayesini konu alan 'Extraction', 24 Nisan’da yayında olacak. Aksiyon filminde Rake, bir suç örgütünün kaçırdığı oğlunu kurtarma görevini üstleniyor.

♦ National Geographic Channel'ın belgesellerinden biri olan 'Morgan Freeman ile İnancın Hikayesi', 22 Nisan’da son sezonu ile Netflix'teki yerini alacak. Bu sezonda Freeman, çeşitli kültürleri ve dinleri araştıracak.