Netflix, Özge Özpirinçci'nin projesini iptal etti!

Netflix, Özge Özpirinçci'nin başrolünü Birkan Sokullu ve Burak Yamantürk'le paylaşacağı Şimdiki Aklım Olsaydı adlı projesini son dakika kararıyla iptal etti.

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Ece Yörenç'in yazdığı dizinin ekibi bu sabah ilk kez sete çıktı. Ancak ekip aldıkları son dakika haberiyle şoke oldu.

Netflix, Ay Yapım'a diziyi iptal ettiğini duyurdu. Set ekibi gelen haber üzerine dekorları topladı. Dizinin senaryosunda gay bir çiftin sevişme sahnesinin olduğu öğrenildi.

Öte yandan Netflix'in Türkiye'de çekmeye hazırlandığı Atiye ve Kulüp projelerinin dışındaki diğer yerli yapımların hazırlıklarını durdurduğu kulislerde konuşuluyor.