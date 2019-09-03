Netflix Türkiye'den çekilecek mi ? Resmi açıklama geldi

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK), radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin 600'ü aşkın başvuru yapıldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik'in yürürlüğe girmesinin ardından Üst Kurul'a yapılan başvurulara ilişkin rakamları paylaştı.

Şahin, "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin Netflix, Blu Tv, Puhu Tv, Turkcell, Vodafone, Digitürk, Tivibu gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık." ifadelerini kullandı.

1 Ağustos 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumuna, iletimine, medya hizmet sağlayıcılara, yayın lisansı, platform işletmecilerine de yayın iletim yetkisi verilmesine ve söz konusu yayınların denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti.

Yönetmelikle radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıların, RTÜK'ten internet ortamında yayın lisansı alması zorunluluğu getirilmişti.

NETFLİX'TEN AÇIKLAMA: YATIRIMA DEVAM EDİYORUZ

Netflix'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İnternet yayınlarına yönelik getirilen yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecimizi başlattık. Türkiye’de sayıları gittikçe artan 1,5 milyon üyeye sahibiz. Üyelerimizin dünyanın dört bir yanından sunduğumuz zengin içerik çeşitliliğine ve Türkiye’den dünyaya taşıdığımız yerel hikayelere değer verdiğine inanıyoruz. Bu nedenle bir yandan Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor, diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek.”

NETFLIX NE ZAMAN TÜRKİYE'DE HİZMET VERMEYE BAŞLADI?

2015 yılında hizmet verdiği 60'a yakın ülkede 70 milyon eve giren Netflix, 2016 yılında büyük bir hamle yapmış ve hizmet verdiği ülke sayısını 190'a çıkarmıştı.

2016'da yılında 130 ülkeye açılma kararı alan Netflix bu karar ile Türkiye'de de hizmet vermeye başlamıştı.

NETFLIX KAÇ TANE TÜRK DİZİSİ VAR?

2016 yılından beri Türkiye'de hizmet veren platformun ülkemizde özel ilk orijinal içeriği Hakan: Muhafız olmuştu.

Netflix bu projenin ardından Love 101 ve Atiye isimli iki Türki dizisi için de onay verdi. İki dizinin çekimleri geçtiğimiz dönemde başladı.