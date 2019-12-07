Netflix'ten abonelerine büyük müjde

İstediğiniz film ve diziyi, cihazınıza indirerek sonradan izlemenize yarayan özelliği bir sürü yeni işlev ekleniyor.

Akıllı indirme olarak adlandırılan bu sistem, izlediğiniz dizilerin bir sonraki bölümünü otomatik olarak indiriyor. Bu özelliğe ek olarak farklı içerikleri de otomatik olarak indirme seçeneği geliyor.

Daha önce izlediğiniz diziler baz alınarak, beğenebileceğiniz farklı içerikler otomatik olarak Netflix tarafından indirilecek.

İnternete ağlı olmayan ve içerikleri indirmeyi unutan kullanıcılar düşünülerek hayata geçen bu özellikte içerik boyutu da ayarlanabilecek. Yani istediğiniz takdirde indirilecek içeriğin en fazla 1 GB olmasını ayarlayabileceksiniz.

Bir başka özellik ise telefonunuzdan izlediğiniz sırada ekran parlaklığını kolayca ayarlayabilmek için düşünüldü.

İçeriği izlerken ekranın sol tarafına dokunarak parlaklık ayarını istediğiniz seviyeye getireceksiniz. Bu sayede içerik durmadan ve cihaz seçeneklerine girmeden, kolay bir şekilde parlaklık ayarı yapabileceksiniz.