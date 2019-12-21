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  4. 21 Aralık 2019 18:13

Nevşin Mengü'den ''Kanal İstanbul" açıklamasına olay yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul ile ilgili sözlerine gazeteci Nevşin Mengü olay yaratacak bir açıklama yaptı.

Nevşin Mengü'den ''Kanal İstanbul açıklamasına olay yanıt
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan az önce Kanal İstanbul'u yapacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hizmet İhracatçılar Buluşması'nda konuştu.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne yaparsan yap biz Kanal İstanbul'u yapacağız

Erdoğan, büyük tartışma konusu olan Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yanıt vererek şu ifadeleri kullandı: 

İçeride dışarıda özellikle de şuanda içeride ana muhalefetin başındaki zat biz Kanal İstanbul diyoruz o da çıkıp yapamayacaksınız diyor. Sen ne yaparsan yap biz onu yapacağız.

Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Hiç kimse buraya para ayırmaya kalkmasın

NEVŞİN MENGÜ: ALANLARA SÖZ VERİLMİŞ 

Gazeteci Nevşin Mengü, Twitter hesabından şu jet paylaşımı yaptı:

"Araziler parsellenmiş, satılmış. Alanlara sözler verilmiş. Şimdi ucuza alın ileride değerlenecek denmiş. Kanalı seve seve yapacağız mecburen" 

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