Nevşin Mengü'den ''Kanal İstanbul" açıklamasına olay yanıt

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan az önce Kanal İstanbul'u yapacaklarını açıkladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hizmet İhracatçılar Buluşması'nda konuştu.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne yaparsan yap biz Kanal İstanbul'u yapacağız

Erdoğan, büyük tartışma konusu olan Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

İçeride dışarıda özellikle de şuanda içeride ana muhalefetin başındaki zat biz Kanal İstanbul diyoruz o da çıkıp yapamayacaksınız diyor. Sen ne yaparsan yap biz onu yapacağız.

Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Hiç kimse buraya para ayırmaya kalkmasın

NEVŞİN MENGÜ: ALANLARA SÖZ VERİLMİŞ

Gazeteci Nevşin Mengü, Twitter hesabından şu jet paylaşımı yaptı:

"Araziler parsellenmiş, satılmış. Alanlara sözler verilmiş. Şimdi ucuza alın ileride değerlenecek denmiş. Kanalı seve seve yapacağız mecburen"