Nevşin Mengü'den ''Kanal İstanbul" açıklamasına olay yanıt

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan az önce Kanal İstanbul'u yapacaklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Hizmet İhracatçılar Buluşması'nda konuştu.
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne yaparsan yap biz Kanal İstanbul'u yapacağız
Erdoğan, büyük tartışma konusu olan Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:
İçeride dışarıda özellikle de şuanda içeride ana muhalefetin başındaki zat biz Kanal İstanbul diyoruz o da çıkıp yapamayacaksınız diyor. Sen ne yaparsan yap biz onu yapacağız.
Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Hiç kimse buraya para ayırmaya kalkmasın
NEVŞİN MENGÜ: ALANLARA SÖZ VERİLMİŞ
Gazeteci Nevşin Mengü, Twitter hesabından şu jet paylaşımı yaptı:
"Araziler parsellenmiş, satılmış. Alanlara sözler verilmiş. Şimdi ucuza alın ileride değerlenecek denmiş. Kanalı seve seve yapacağız mecburen"
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