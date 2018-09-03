Nusret yine olay yarattı !

Sosyete kasabı Nusret Gökçe, Instagram hesabından paylaştığı videolarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Nusret Gökçe yine de herkesi şaşkına çevirdi. Altın fiyatları hızla yükselirken, Nusret'in eti altına bulayıp servis etmesi tepki çekti.

Nusret'in son paylaşımı gündeme bomba gibi düştü.

Nusret; Dubai'deki zengin müşterileri için eti altın tozuna bulayıp servis etti. Nusret'in bu hareketi sosyal medyada günün konusu olurken bolca da eleştiri aldı.