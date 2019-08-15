Sahaya atlayan Youtuber'dan özür videosu geldi

Dün akşam gerçekleştirilen Liverpool-Chelsea maçının 14. dakikasında sahaya atlayan Deli Mi Ne? Youtube kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz dün gecenin ardından gözaltına alındı. Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Deli Mi Ne? Youtube kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz kendi kanalı üzerinden özür videosu yayınladı.



Liverpool-Chelsea Süper Kupa maçının 14. dakikasında sahaya atlayan Deli Mi Ne? Youtube kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tutulmuş ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Deli Mi Ne? Youtube kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz kanalı üzerinden yayınladığı video ile tüm spor camiası ve Türk milletinden özür diledi.

Milli sporcu olduğu bilgisini paylaşan Ali Abdülselam Yılmaz dün gece yaşananları anlattı. Amacının kanalına takipçi kazandırmak olmadığını dile getiren Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz maç esnasında yaşanan heyecan ile kendisini sahaya attığını dile getirdi. Yaşanan olaylardan ötürü üzgün olduğunu dile getiren Deli Mi Ne? kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz spor camiası ve Tüm Türkiye'den özür diledi.