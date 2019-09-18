Seinfeld Netflix’e geliyor

Stand-up komedyeni Jerry Seinfeld ve arkadaşlarının eğlenceli hikâyelerini anlatan dizi; Jerry Seinfeld, Michael Richards, Jason Alexander, Julia Louis-Dreyfus, Jerry Stiller gibi isimleri bir araya getiriyor.

Hulu şu anda ABD’deki yayın hakları Hulu’da bulunan dizinin imzaladığı, 2021’de sona erecek 5 yıllık anlaşma için 150 milyon dolar ödüyordu. Netflix’in dizi için ödeyeceği ücret henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, anlaşmanın HBO Max’in Friends için ödediği 425 milyon dolardan ve NBCUniversal’ın The Office için ödediği 500 milyon dolardan da yüksek olduğu ifade ediliyor.