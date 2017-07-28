Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen İ.A, R.K, T.E, K.A, F.Ç, A.C. ve D.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Söz konusu 7 kişi, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A, R.K, T.E, K.A. ve F.Ç. tutuklandı, A.C. ve D.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.