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  4. 28 Temmuz 2017 23:58

Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Sosyal medyada PKK örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sosyal medya üzerinden  terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden  5'i tutuklandı.

Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında,  sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından terör örgütünün propagandasını  yaptıkları belirlenen İ.A, R.K, T.E, K.A, F.Ç, A.C. ve D.E. hakkında yakalama  kararı çıkarıldı.

Söz konusu 7 kişi, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi  ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen  şüphelilerden İ.A, R.K, T.E, K.A. ve F.Ç. tutuklandı, A.C. ve D.E. ise adli  kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA

sosyal medya , propaganda , pkk , mardin
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