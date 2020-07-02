T24'e Fuat Avni tweet'leri davasında beraat

T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın hakkında, “Fuat Avni” tweet’lerinin haberleştirildiği gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis cezası istenen davada beraat kararı verildi. Akın’ın “terör örgütüne üye olmaksızın yardım” suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması, bugün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcı esas hakkında mütalaasında beraat kararı verilmesini istedi. Mahkeme, yüklenen suçun unsurlarının oluşmaması sebebiyle Doğan Akın’ın beraatine hükmetti.



Kararda, “Sanık hakkında terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan kamu davası açılmış ise de, üzerine yüklenen suçun unsurları oluşmadığından ve yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan beraatine karar verildiği” belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Temmuz 2019’da, T24 ve Diken’in de aralarında bulunduğu bir grup haber sitesine, 2014-2016 yılları arasında “Fuat Avni” mahlasıyla kullanılan Twitter hesabından yapılan bazı paylaşımları “neden haber yaptıkları” gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

“Fuat Avni” mahlaslı hesaptan paylaşılan binlerce tweet’ten Mart 2014-Nisan 2016 arasındaki iki yılda toplam 108 tweet’in haberleştirilmesi gerekçesiyle açılan davanın iddianamesinde, “Doğan Akın’ın örgütle hiyerarşik bir ilişki içinde olduğunun tespit edilmediği, T24’te örgüt aleyhine çok sayıda yazı ve haber yayımlandığı” belirtilip, bu nedenle “kasıt unsurunun mahkemece değerlendirilerek yargılama yapılması” talep edildi.

T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın ise, ilk duruşmada mahkeme heyetine “Tarihlere dikkat çekmek istiyorum” diyerek, T24’te Gülen cemaatinin devletteki kadrolaşmasına ilişkin olarak 2010 yılı başından itibaren yapılan yayınlara işaret etti. Mart 2014-Nisan 2016 arasında Twitter’da Fuat Avni hesabından yapılan 108 adet paylaşımın T24’te haber yapılmasıyla ilgili olarak yargılandığını hatırlatan Doğan Akın, “herhangi bir hukuk devletinde kamuoyunun, siyasetin, parlamentonun, sosyal medyanın ve ana akım medyanın ana gündemi olan böyle bir konuya gazeteciliğin kayıtsız kalamayacağının” belirtti.