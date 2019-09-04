Türkiye'de kalacağını açıklayan Netflix'ten kötü haber geldi

Webtekno'nun aktardığı habere göre Netflix, yeni bir yapım ya da mevcut yapımları için yeni bir sezon çıkarttığı zaman bu yayınların mevcut sezon için olan tüm bölümlerini aynı anda yayınlamasıyla biliniyordu. Bu sayede platformun kullanıcıları, dilerse bir oturuşta tüm sezonu bitirebiliyor, dilerse bir gün bir bölüm, bir gün üç bölüm şeklinde sezonu izleyebiliyordu.

Birçok kişinin son derece memnun olduğu ve kullanıcılara izledikleri diziyi 'nasıl izleyecekleri' konusunda bir özgürlük veren sistem, Netflix'in yeni bir kararı sonucunda standarda dönecek. Başka bir deyişle diziler, televizyonlarda olduğu şekilde haftalık olarak yayınlanmaya başlayacak.

Netflix'te bulunan The Great British Baking Show'un 'Collection 7' isimli sezonu yayında. ancak yalnızca bir adet bölümü aktif halde. Gelecek bölümler ise yayında değil. Bunun yerine bu bölümlerin ne zaman yayınlanacağını belirten tarihler yer alıyor. Her bölümü bir hafta aralıkla yayınlamaksa izleyicilerin haftalık olarak Netflix'i takip edeceği anlamına geliyor.

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The Great British Show, Netflix'te toplu yayınlama modelini bırakan tek yapım da değil. Netflix'in Rhythm & Flow isimli rap yarışması da her hafta belirli bölümleri yayınlanacak şekilde hazırlandı.

9 Ekim tarihinde ilk dört bölümü yayınlanacak olan yarışmanın sonraki üç bölümü bir hafta sonra yayınlanacak. 23 Ekim tarihindeyse geriye kalan üç bölüm yayınlanacak.

Hulu, benzer bir yayınlama modelini bundan önce denemişti. Bir dizi yayınlayacağı zaman izleyicilerin dizinin içerisine girebilmesi, hikayeye adapte olabilmesi için ilk yayında üç bölüm yayınlayan Hulu'yu şimdi de biraz daha farklı da olsa Netflix takip edecek.

Netflix, tüm sezonu bir anda yayınladığı modeliyle birçok kişiyi kendine bağlamıştı ancak bu tarz bir yayınlama yönteminin kullanıcılarda nasıl bir etki oluşturacağı bilinmiyor.



