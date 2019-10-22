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  4. 22 Ekim 2019 19:43

Twitter çöktü mü ? Twitter'da yeni gelişme

Sosyal medya devlerinden biri Twitter hesaplarında bir sorun yaşandı. Twitter kullanıcıları sosyal medya hesaplarıan bir süre erişim sağlayamadı.

Twitter çöktü mü ? Twitter'da yeni gelişme
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Sosyal medya kullanıcıları bir süredir Twitter hesaplarında bağlantı problemi yaşadı. Twitter hesaplarına erişim sağlayamayan sosyal medya kullancıları, 'Twitter çöktü mü' arayışında bulundu. İşte Twitter hakkında merak edilenler

Twitter'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar aşağıda yer alan görselle karşılaştı. Twitter'da atılan tüm tweetler yüklenmekte problem yaşattı. Ve kullanıcı 'yeniden yükle' butonuyla karşı karşıya kaldı.

ERİŞİM PROBLEMİ ÇÖZÜLDÜ

Twitter'da yaşanan bu problem kısa bir süre sonra düzeldi. 

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twitter , sosyal medya , erişim
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