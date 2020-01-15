  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. İnternet
  4. 15 Ocak 2020 23:10

Wikipedia 2 buçuk yılın ardından erişime açıldı !

İnternet ansiklopedisi Wikipedia, 2 buçuk yıl boyunca Türkiye'de kapalı olmasının ardından saat 22.30'da erişime açıldı.

Wikipedia 2 buçuk yılın ardından erişime açıldı !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Wikipedia, Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan makaleler nedeniyle 29 Nisan 2017'de erişime kapatılmıştı.

Erişim engelinin kaldırılmasına yönelik bireysel başvuruları 26 Aralık 2019 tarihinde görüşen Anayasa Mahkemesi, bu engelin "ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna" karar verdi.

Bu gelişmenin ardından Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda hüküm verdi.

BTK de yerel mahkemenin kararı sonrasında internet servis sağlayıcılarına durumu bildirdi ve Wikipedia'nın erişim engeli kaldırıldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
türkiye , internet , erişim , wikipedia
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM