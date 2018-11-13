Irmak Ünal’dan aşk paylaşımı

Mustafa Sandal, geçen haziran ayında 10 yıllık eşi Emina Jahovic'ten boşanmıştı. Geçen günlerde yüzünün yarısını gösterdiği bir kadınla çekilmiş fotoğrafını Instagram'da paylaşmıştı. Bu karedeki kadının Ceren Hindistan olduğu konuşulmuştu. Ancak Mustafa Sandal'ın yanındaki kadının oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal olduğu iddia edildi.
IRMAK ÜNAL'DAN AŞK PAYLAŞIMI
Tam da bu iddialar tazeliğini korurken Yağmur Ünal'dan aşka dair bir paylaşım geldi. İki çeşit aşk olduğunu söyleyen Ünal'ın satırları şöyle:
''Birkaç çeşit aşk vardır. Biri bencil, cimri, açgözlü ve egoistçedir ve sevgiyi kibri uğruna harcar! Bu kötü ve çirkin türden bir aşktır. Bir diğeri, içindeki iyi her şeyin, nezaketin, düşünceliliğin ve saygının taştığı bir aşktır. Bu yalnızca toplumsal alandaki saygılı davranışlar değil, bir başka insanı biricik ve kıymetli gördüğün daha yüce bir saygıdır. İlki seni hasta, küçük ve zayıf yapabilir fakat ikincisi içindeki gücü, cesareti, iyiliği ve hatta sahip olduğunu bilmediğin bilgeliği ortaya çıkarabilir.''
Mustafa Sandal'ın gizli aşkı Irmak Ünal mı ?
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“...birkaç çeşit aşk vardır. Biri bencil, cimri, açgözlü ve egoistçedir ve sevgiyi kibri uğruna harcar! Bu kötü ve çirkin türden bir aşktır. Bir diğeri, içindeki iyi her şeyin, nezaketin, düşünceliliğin ve saygının taştığı bir aşktır. Bu yalnızca toplumsal alandaki saygılı davranışlar değil, bir başka insanı biricik ve kıymetli gördüğün daha yüce bir saygıdır. İlki seni hasta, küçük ve zayıf yapabilir fakat ikincisi içindeki gücü, cesareti, iyiliği ve hatta sahip olduğunu bilmediğin bilgeliği ortaya çıkarabilir.” ********************* “There are several kinds of love. One is a selfish, mean, grasping, egotistical thing which uses love for self-importance. This is the ugly and crippling kind. The other is an outpouring of everything good in you – of kindness and consideration and respect – not only the social respect of manners but the greater respect which is recognition of another person as unique and valuable. The first kind can make you sick and small and weak but the second can release in you strength, and courage and goodness and even wisdom you didn’t know you had.” #johnsteinbeck #mondaywisdom #livingforlove