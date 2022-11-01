İsmail Küçükkaya 6'lı masaya seslendi: Seçimi kaybederlerse bir daha siyaset yapamazlar

Fox TV'den Halk Tv'ye transfer olan İsmail Küçükkaya, bugünkü canlı yayında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hem de İYİ Parti lideri Akşener'e seslendi.

Seçim anketlerindeki sonuçlar günden güne değişirken Millet ittifakı cephesinde adayın kim olacağı hala merak konusu. Halk Tv'deki sabah programında hem CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hem de İYİ Parti lideri Akşener'e seslenen İsmail Küçükkaya; 'Birlikte miting yapmaları lazım, ! Bu iki isim bu seçimi kaybederse bir daha siyaset yapamazlar' dedi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın ses getiren o açıklamaları kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu! İşte o açıklamalar...

Altılı masanın artık netleşmesi gerekiyor. 'Seçimi kazandık' demek kolaycılık. Kendilerine bir gazeteci olarak bunları aktarmak isterim. Seçim henüz kazanılmış değil. Politikalarınızı netleştirin. Birbirinize mesajlar gönderip durmayın artık. Ocak'ta kampanyalar başlar, Mayıs ortasında seçim var!

ALTILI MASAYA ÇAĞRI: HAVANDA SU DÖVMEYİ BIRAKIN

Vatandaşa umut verin, heyecan verin. Biz bu işi yapabiliriz mesajını verin. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in birlikte miting düzenlemesi gerekiyor. Havanda su dövmeyin! Siz kendi politikalarınızı netleştirmezseniz kararsızlar başka tarafa gider.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA: BU SEÇİMİ KAYBEDERLERSE NE AKŞENER NE KILIÇDAROĞLU KALIR!

Bu seçimi kaybederlerse bunların hiçbiri olmaz. Ne Kemal Bey kalır, Ne Meral Hanımı kalır! Bu iki isim bu seçimi kaybederse bir daha siyaset yapamazlar. Bunu 31 senelik Ankara gazetecisi olarak söylüyorum.