İsmail Küçükkaya'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

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Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olan İsmail Küçükkaya, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Küçükkaya, geçtiğimiz Cuma günü yayına çıkmamış ve sosyal medya hesabından "Günaydın arkadaşlar; dün Covid 19 testi yaptırdım. Sonuç bugün çıkacak Tedbiren bu sabah yayına çıkmadım. Test sonucunu bekliyoruz. Sonucu bildireceğim. Teşekkürler” açıklamasını yapmıştı.
Küçükkaya, şu ifadeleri kullandı:
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