İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye transferiyle ilgili flaş iddia

FOX TV eski Ankara Temsilcisi gazeteci Sedat Bozkurt, İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye transferiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

FOX TV'nin uzun yıllardır sabah haberlerini emanet ettiği ve ismi ile özdeşleşen isimlerinden biri olan İsmail Küçükkaya, yeni yayın dönemi öncesi 10 yıl boyunca görev yaptığı FOX TV’den ayrılarak sürpriz bir şekilde Halk TV’ye transfer oldu.

Küçükkaya’nın Halk TV’ye geçmesi, medya dünyasında geniş yankı uyandırdı. FOX TV ise Küçükkaya’nın yerini İlker Karagöz ile doldurdu.

FOX TV Yönetim Kurulu Üyesi Engin Güner, dün yaptığı paylaşımda, İsmail Küçükkaya’ya teşekkür ederek, yeni yayın döneminde İlker Karagöz’e başarılar diledi.

SEDAT BOZKURT'TAN 'GÖNDERİLDİ' İMASI

Güner’in paylaşımını alıntılayan FOX TV eski Ankara Temsilcisi gazeteci Sedat Bozkurt, çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

“İsmail Küçükkaya ayrıldı mı? Emin misiniz bundan?” diye soran Bozkurt, “Ayrılmak zorunda bırakılmış olabilir mi? Ara sıra doğruları söylemek gerekir, en azından ara sıra” diyerek Küçükkaya’nın kendi isteğiyle ayrılmadığını ima etti.