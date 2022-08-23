Fox TV'de sabah programları sunan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu.

Yıllardır Fox TV'de sabah programları sunan İsmail Küçükkaya'nın artık Halk TV'de program sunacağı ifade edildi. Açıklama Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan geldi.

"AİLEMİZE HOŞ GELDİN"

Mahiroğlu Twitter’dan yaptığı ilk paylaşımda, “Bu yola çıkarken Türkiye'nin vicdanı olacağıma, adaletten, demokrasiden ödün vermeyeceğime söz verdim. Bu duruştaki arkadaşlarımızla bugüne geldik. Halk TV şimdi daha da güçleniyor. Halkın kanalı Halk TV'de koca yürekli bir adam daha artık bize yarenlik edecek. Ailemize hoş geldin...” diye yazdı.

"HOŞ GELDİN İSMAİL KÜÇÜKKAYA"

Cafer Mahiroğlu daha sonra “Sevgili Halk TV izleyicileri, az önce isim vermeden Halk TV'de yeni başlayacak bir arkadaş için tweet attım. Biraz gizem olsun istedim ama gizem galiba bana göre degil. Hoş geldin İsmail Küçükkaya…” ifadelerini paylaştı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA: ÇOK YAKINDA

İsmail Küçükkaya da son günlerde sosyal medyadan “Tatil bitiyor. Sabah buluşmalarımız başlıyor. Çok yakında” diye yazmıştı.