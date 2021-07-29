İsmail Saymaz Akit yazarını fena yakaladı

TV100 kanalında yayınlanan Yüz Yüze programında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Gazeteci İsmail Saymaz, Akit gazetesi Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı'yı fena yakaladı.

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Akit gazetesinin Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı, "Ben bayram namazını Allah nasip etti, Kapalı Maraş’ta kıldım. Kapalı Maraş nerede? Tabii Kemal Kılıçdaroğlu bilmiyor nerede olduğunu? Kıbrıs’ta açılan Maraş bölgesi…" diye konuşurken, İsmail Saymaz araya girerek, "Kapalı Maraş’ta cami mi var ya?" diye sordu. Bunun üzerine Yakışıklı, bir anda sözlerini geri alarak, "Lefkoşa’da kıldım. Yani Kapalı Maraş’taydım bayramda" dedi. Saymaz bu yanıt üzerine gülerek, "Plajda mı kıldın namazı ya, nerede kıldın?" ifadelerini kullandı.