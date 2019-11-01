İsmail Saymaz: Her birinin kalbinde bir Fatih Tezcan var

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medyada yayılan İstanbul Metrosu'nda 29 Ekim'de kaydedilen bir video hakkında yorumlarını paylaştı.

Videoda metroda 10. Yıl Marşı'nı söyleyen vatandaşların yanında sarıklı bir vatandaş bulunuyordu. Bu esnada bir kişi sarıklı vatandaşın yer aldığı kutlama görüntülerini kameraya aldı. İnternette paylaşılan video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Gazeteci İsmail Saymaz, yaşanan olayla ilgili sosyal medya adresinden paylaşımda bulundu.

İsmail Saymaz şu ifadeleri kullandı;

Metrodaki görüntüyü defalarca izledim. Sarıklı genç adama yönelik herhangi bir taciz veya sataşma görmedim. Kasti bir davranış da yok. İnsanlar belli ki 29 Ekim kutlamasına gidiyor veya kutlamadan dönüyor. O esnada metroda sarıklı bir vatandaş var diye marş söylemesinler mi?

Bilhassa iktidar yanlısı troller, laikler türbanlı bir kadına saldırsın ya da sakallı ve sarıklı bir adamı taciz etsin etsin diye yanıp tutuşuyor. Laikler provokasyona gelmiyor ve gelmeyecekler. Troller bundan mutlu olacaklarına üzülüyor. Her birinin kalbinde bir Fatih Tezcan var

Asıl mesele şudur: 10. Yıl Marşı laiklikle ilgili değil, milliyetçilik ve vatanseverlik içerikli bir marş. Çarşaflı ya da sarıklı bir vatandaş da bu marşa pekala eşlik eder ve rahatsızlık duymaz. Dindar vatandaşların bu marştan rahatsız olacağını iddia etmek gülünçtür.