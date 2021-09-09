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İsmail Saymaz ifade verdi

İsmail Saymaz ifade verdi

Gazeteci İsmail Saymaz, yazdığı üç yazı nedeniyle dün ifade verdiğini duyurdu.

İsmail Saymaz, ifade verdiğini duyurdu. Avukatı ile birlikte fotoğrafını paylaşan Saymaz, "Tekkede bir erkek müridini alıkoyan şeyh B.Ö., Voleybolcuların galibiyetine sevinemeyen İhsan Şenocak ve IŞİD’çi Merve D." başlıklı yazıları nedeniyle ifade verdiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saymaz şunları söyledi:
"Yazdığım yazılardan ötürü hakkımdaki üç şikayetten dün ifade verdim.

Şikayetçiler:

- Tekkede bir erkek müridini alıkoyan şeyh B.Ö.

- Voleybolcuların galibiyetine sevinemeyen İhsan Şenocak.

- IŞİD’çi Merve D.

Sevgili avukatlarım Aslı Kazan ve Serdar Laçin’e teşekkür ederim."

Etiketler İsmail Saymaz ifade savcı savcılık
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