İsmail Saymaz: ''Yeni Akit'e sağlık kiti gönderilmeli, orası mikrop dolu''

Gazeteci İsmail Saymaz ve CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman Siyaset programının konuğu oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın korona virüs salgını nedeniyle basın organlarına dağıttığı sağlık kitlerine ilişkin konuşan Saymaz, Yeni Akit'e sağlık kiti gönderilmemesini esprili bir dille yorumladı.

Medyafaresi'nde yer alan habere göre İsmail Saymaz, ironide bulunarak Mansur Yavaş'ın Yeni Akit Gazetesi'ne sağlık kiti göndermeyerek yanlış yaptığını belirtti ve şunları söyledi:

'KÖTÜ İŞLERİ DE SÖYLEMEK LAZIM'

"Mansur Yavaş'ın iyi de yaptığı kötü de yaptığı şeyleri söylemeliyiz. Mansur Yavaş tüm gazetelere kit gönderirken, Akit Gazetesine göndermedi. Akit gazetesinin acilen dezenfekte edilmesi lazım, en çok mikrop orada, orada virüs olma ihtimali çok yüksek. Temizliğe önce Akit Gazetesi'nden başlamak lazım."

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm basın kuruluşlarının çalışanlarına, içinde korona virüs testi de bulunan bir sağlık kiti göndermiş ancak Yeni Akit Gazetesi'ne göndermemişti. Bunun üzerine AKİT gazetesi "Mansur'u sevmeyen ölsün" şeklinde manşet atmıştı.