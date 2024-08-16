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İtalya Ligi Serie A Türkiye dahil 15 ülke de Saran'da

İtalya Ligi Serie A Türkiye dahil 15 ülke de Saran'da
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Saran Media Group, Serie A ile işbirliği kapsamını genişleterek, Türkiye ve Orta Asya bölgelerinde tüm maçların yayın haklarının sahibi oldu. Maçlar, Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus’tan futbolseverle buluşacak!

Saran Media Group ve Italya Ligi Serie A, aralarındaki yayın hakları anlaşmasının kapsamını ve süresini genişletmekten memnuniyet duyduklarını açıkladı.

 Bu anlaşma kapsamında Saran Media Group, 2024/2025 sezonundan 2026/2027 sezonuna kadar 3 yıl boyuncaTürkiye ve Ukrayna’da, Italya Ligi- Serie A Made in Italy, İtalya Kupası-Coppa Italia Frecciarossa ve İtalya Süper Kupası-EA Sports FC Süper Kupa’nın yayın haklarını satın aldı. Bu haklar, Azerbaycan, Estonya, Letonya, Litvanya, Ermenistan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan bölgelerinde de 5 yıl boyunca Saran Media Group’un oldu.

 Bu anlaşma ile Saran Media Group, bu bölgelerde TV, online ve mobil dahil olmak üzere tüm platformlarda canlı ve bant yayın, özetler ve kısa video içeriklerinin yayın haklarının münhasıran sahibi oldu.

  Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, anlaşmayla ilgili “Türkiye ve Orta Asya bölgelerinde Serie A paketinin yayın hakları konusunda, Serie A ile iş birliğimizi duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yayınları daha fazla izleyiciye ulaştırarak ve çoklu platformlarda daha erişilebilir hale getirerek, bu pazarlardaki futbol seyirci kitlesini güçlendirmeyi ve genişletmeyi hedefliyoruz”dedi.

Etiketler saran saran group İtalya Serie A
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