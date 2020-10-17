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  3. 17 Ekim 2020 15:19

Kadın heykelin göğüslerine de sansür!

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, film sahnesinde görülen kadın heykelinin göğüsünü sansürleyerek yayınladı.

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Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu, Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filminde bir sahnede görünen kadın heykelinin göğüslerini sansürledi.

Skandal görüntü, sosyal medyada tepki gördü.

Ahlat Ağacı'nın konusu ne?

Sinan oldum olası edebiyatla ilgili bir genç adamdır ve yazar olmak istemektedir. 

Anadolu'da doğduğu köye dönen genç adam kitabını bastıracak parayı bulmak için tüm enerjisini harcamaya başlar ancak babasının geçmişten kalan borçları başına dert olacaktır...

Nuri Bilge Ceylan'ın sekizinci sinema filmi olan Ahlat Ağacı'nın yapımcılığının Türkiye ayağını Zeynep Özbatur Atakan üstleniyor.
 

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