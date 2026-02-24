Kadın muhabirin zor anları sosyal medyada gündem oldu

Ekranların sempatik ismi, Kanal D muhabiri Kübra Aydın, bu kez bir restoran mutfağında verdiği "sakatat sınavıyla" sosyal medyanın diline düştü. Gastronomi dünyasının en tartışmalı lezzetlerini anlatmak için kollarını sıvayan genç muhabirin, koku ve görüntüler karşısındaki zor anları sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Kanal D muhabiri Kübra Aydın, sakatat lezzetlerini tanıtmak için girdiği mutfakta hayatının en zor görevini gerçekleştirdi! Kokudan etkilenen ve midesi bulanan Aydın, konuşmakta güçlük çektiği o anlarını sosyal medyasından paylaştı.

Televizyon dünyasının başarılı muhabirlerinden Kübra Aydın, bu kez haber peşinde koşarken midesine yenik düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sakatat kültürünü yerinde anlatmak için bir restoranın mutfağına konuk olan Aydın, usta ellerden çıkan lezzetleri tanıtmaya çalışırken zor anlar yaşadı.

Mutfaktaki keskin sakatat kokusundan ilk saniyelerde etkilenen Aydın, profesyonelliğini bozmamaya çalışsa da vücudu aynı tepkiyi vermedi.

Çekim sırasında midesi bulandığı için cümlesini tamamlayamayan genç muhabir, o anları kesmeden sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kübra Aydın’ın samimi bir dille paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Taipçileri muhabirin zor şartlar altındaki çabasını takdir ederken, birçok kullanıcı; "Meslek aşkı işte böyle bir şey", "Kızcağız kusmadan iyi dayanmış", "Sakatat kokusu zordur, Kübra yine iyi idare etmiş" gibi yorumlarda bulundu.