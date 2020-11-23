Kanal D kamu spotunu gerçek sanınca...

Kanal D Haber, aylar önce kamu spotu için çekilen görüntüleri gerçek zannederek haber haline getirdi ve izleyicilere sundu. Görüntülerde tatlı yiyen bir vatandaşı canlandıran oyuncu Orhan Uslu, "Olayı gerçek zannedip haber yapmışlar" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Uslu, "Aylar önce Gaziantep emniyeti ile yaptığımız kamu spotunu bugün ülkenin tüm ana haberlerinde izledim. Olayı gerçek ve yeni zennedip haber yapmışlar. Üzüleyimmi sevineyimmi kararsızım. Söz sizlerin dostlar" diye yazdı.