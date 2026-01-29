Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan için kritik saatler başladı

Karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan ve karaciğer nakli için donör arayışı süren ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın nakil sürecinde 3 donör adayından biri nakil onayı için Etik Kurul’un karşısına çıkacak.

İstanbul’da bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan’dan umut verici haberler gelmeye devam ediyor. Hastane yönetiminden alınan son bilgilere göre, nakil süreci için belirlenen 3 gönüllü donör adayından birinin tıbbi testleri başarıyla tamamlandı. Akraba dışı nakil prosedürleri gereği, dosyanın resmiyet kazanması için gözler Etik Kurul’un vereceği karara çevrildi. Habertürk'ün haberine göre, Ufuk Özkan ile aynı setlerde çalışmış mesai arkadaşlarının da aralarında bulunduğu donör adayları üzerinde yapılan titiz incelemelerde sona yaklaşıldı. Tıbbi testleri olumlu sonuçlanan bir aday, önümüzdeki günlerde Etik Kurul Heyeti huzuruna çıkacak. Kuruldan onay çıkması durumunda, başarılı oyuncunun nakil ameliyatı vakit kaybedilmeden gerçekleştirilecek.