Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır'a yanlış gözaltı

Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır önceki akşam Bursa’da kaldığı otelde hakkında arama olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır önceki akşam Bursa’da kaldığı otelde hakkında arama olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Elif Çakır’ın bir yanlışlık olduğuna dair itirazlarına rağmen 5 kişilik polis ekibi işlemlere devam etti.

Arandığı iddia edilen ismin “Elif Çakır I…” adında başka bir kişi olmasına rağmen polisler gazeteci Çakır'ı gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Elif Çakır, burada aranan kişi olmadığı ve yanlış işlem yapıldığı anlaşılınca saatler sonra serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin ilk açıklamasını yapan Çakır, "Poliste kötü muamele yok derler dik alasını yaşattılar, bir bardak suyu çok gördüler..ülkenin adaletinin durumu da kolluk kuvvetinin durumu da ortada." ifadelerini kullanarak yanlışlıkla gözaltına alınmasına tepki gösterdi.