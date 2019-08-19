Kayyum atamaları dünya basınında !

Kayyım atamaları yabancı basında da yer buldu. Washington Post üç belediye başkanının AKP’li adaylar karşısında büyük farkla seçimi kazandıklarına dikkat çekti. Reuters, Erdoğan’ın yerel seçim sürecinde sarf ettiği “Eğer PKK ile ilişkileri tespit edilirse seçilen belediye başkanları görevden alınacak” sözlerini hatırlattı. New York Times da görevden alınan üç belediye başkanının yüksek oylarla seçildiğini vurguladı.

Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları’nın görevden alınıp yerlerine kayyım atanması uluslararası basında da yer buldu. New York Times, Washington Post, Reuters, Al Jazeera ve Russia Today (RT) belediyelere kayyım atanmasını manşetlerine taşıdı.

WASHİNGTON POST: AK PARTİLİ ADAYLAR KARŞISINDA BÜYÜK FARKLA SEÇİMİ KAZANMIŞLARDI

Washington Post’tan Kareem Fahim imzasıyla yapılan haberde, “Türkiye hükümeti üç meşhur Kürt ağırlıklı ilin belediye başkanlarını terörle ilişkileri olduğu iddiasıyla görevden aldı” ifadesini kullandı. Haberde Erdoğan iktidarının Kürt nüfusun yoğunlukta olduğu şehirlere dönük demokrasi dışı politikasının Kürtlerin seslerini marjinalleştirmeyi amaçladığı dile getirildi. 31 Mart seçim sonuçlarına değinen Washington Post, üç belediye başkanının AK Partili adaylar karşısında büyük farkla seçimi kazandıklarına dikkat çekti. Muhalefet partilerinin üç belediye başkanının görevden alınmasına sert tepki gösterdiği aktarılan haberde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajına yer verildi.

NEW YORK TIMES: TÜRKİYE ÜÇ KÜRT YANLISI BELEDİYE BAŞKANINI GÖREVDEN ALDI

New York Times haberinde yeni hükümetin Kürtlerin yoğunlukta olduğu üç şehirde “terör örgütü PKK ile ilişkileri olduğu” gerekçesi ile belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyım atandığı belirtildi. Söz konusu üç belediye başkanın da mart ayında yüksek oylar alarak seçildiğine dikkat çekilen haberde, kayyım atamalarının Türkiye’de yeni olmadığı, 2016’daki başarısız darbe girişimi sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal döneminde Kürtlerin yoğun yaşadığı şehirlerde yüzden fazla belediye başkanının görevden alındığı hatırlatıldı.

New York Times haberinde ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart yerel seçim sürecinde “yeniden kayyım atarız” yönündeki sözlerine yer verildi.

REUTERS ERDOĞAN’IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Reuters’ta Ümit Özdal imzasıyla çıkan haberde, üç büyük Kürt yoğunluklu şehrin belediye başkanlarının görevden alındığı ve 400’den fazla kişinin militanlarla ilişkisi olduğu iddiasıyla göz altına alındığı duyuruldu. Reuters, Erdoğan’ın yerel seçim sürecinde sarf ettiği “Eğer PKK ile ilişkileri tespit edilirse seçilen belediye başkanları görevden alınacak” sözlerine yer verdi. Muhalefet partilerinin duruma tepki gösterdiği ifade edilen haberde, CHP’den Veli Ağbaba, HDP ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tweeti ve açıklamalarına yer verdi.

ALJAZEERA: TÜRKİYE KÜRT YANLISI ÜÇ BELEDİYE BAŞKANINI GÖREVDEN ALDI, 400 GÖZALTI

Aljazeera’da Sinem Köseoğlu imzasıyla çıkan haberde, Türkiye’nin üç şehrinde belediye başkanlarının Kürt silahlı gruplarla ilişkisi olduğu iddiasıyla görevden alındığı, 400’den fazla muhalif ismin aynı iddialarla gözaltına alındığı duyuruldu. Haberde HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş başta olmak üzere 40’tan fazla belediye başkanının ve çok sayıda parti üyesinin tutuklu olduğu ifade edildi. Haberde ayrıca HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın “Halkın iradesine yapılan bu alçakça darbeye karşı bütün siyasi partiler ve toplum tepki vermelidir. Sustukça sıra Ankara’ya da İstanbul’a da gelir…” tweetine ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eleştirisine yer verildi.

RUSSİA TODAY (RT): TÜRKİYE’DE KÜRT MİLİTANLARA DÖNÜK SORUŞTURMADA 29 İLDEN 418 KİŞİ KÜRT KİŞİ

Rusya’nın küresel yayın organı Russia Today, İçişleri Bakanlığı’nın PKK ile bağlantısı olan şüphelileri hedef alan bir soruşturmada 29 ilde 418 kişiyi gözaltına aldığı açıklamasına yer verdi. Reuters’a dayandırılan haberde Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanlarının terör örgütü üyeliği ve terör propagandası gibi çeşitli suçlardan görevden alındığı ve yerlerine kayyım atandığı ifade edildi.