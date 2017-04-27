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  1. 27 Nisan 2017 08:00

''Kelime Oyunu'' geri döndü

Ali İhsan Varol’un sunduğu ''Kelime Oyunu'' adlı yarışma programı yeni bölümleriyle teve2’de yayınlanacak.

''Kelime Oyunu'' geri döndü
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Ali İhsan Varol’un keyifli sunumu ile ekrana gelen ve izleyicileri ekran başına kilitleyen sevilen yarışma programı “Kelime Oyunu” çok yakında yeni bölümleri ile teve2’de ekrana geliyor.

Kısa zamanda yarışma programları arasında bir kült haline gelen ve Türk Dil Kurumu tarafından, ‘’Türkçe’nin doğru kullanımı ve Türkçe’ye yaptığı katkılar’’ nedeniyle ödüle layık görülen efsane yarışma; Yepyeni stüdyosu , dekoru, konukları ve heyecanla beklenen yeni sorularıyla, izleyicisini yine ekran başına kilitleyecek.

“Kelime Oyunu” çok yakında teve2’de..

 

kelime oyunu , ali ihsan varol , teve2