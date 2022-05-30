  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 'Kenan İmirzalıoğlu' sorusu: Yarışmacı zor anlar yaşadı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 'Kenan İmirzalıoğlu' sorusu: Yarışmacı zor anlar yaşadı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Ssunucu Kenan İmirzalıoğlu hakkındaki bir soruda takılan yarışmacı, soruyu joker ile yanıtlayabildi.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında zaman zaman ilginç anlar yaşanıyordu. Fakat son programda yaşananlar, adeta program tarihine geçti.

KENAN İMİRZALIOĞLU SORULDU
İdil Aybala Esmer adlı yarışmacıya gelen bir soru sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu da içeriyordu. Yarışmacı gelen "Sinemada Yandım Ali, Akrep Celal, Cingöz Recai, Cevher ve Devran adlı karakterleri canlandıran oyuncu kimdir?" sorusu sonrası risk almak istemedi ve joker hakkını kullandı.

 SOYADINDA TAKILDI
İdil Aybala Esmer yanıtın Kenan İmirzalıoğlu olduğunu görüp yanıt verirken ünlü oyuncunun soyadına takıldı. Soyadının yanlış yazıldığını sanan yarışmacı, "Sizin soyadınız İmirzalıoğlu mu? Orada ı var mı?" diye sordu. Bu soruya gülümseyerek yanıt veren Kenan İmirzalıoğlu yanıtı bilen seyircilere teşekkür etti.

Etiketler atv kim milyoner olmak ister
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yaz aylarındaki yeni kabusumuzun adı: Pusula denizanası!
Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti
Fahiş kiralar için bir adım daha! Ev sahipleri ve kiracılar için artık zorunlu
Özel hastanede dehşet! Kız çocuğunu MR'da yaktılar
Altın uçuşa hazırlanıyor! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları için yeni tahmin
Geri sayım başladı; en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak ?
Acun Ilıcalı'dan aile pozu! Torununu gören herkes ona benzetti
Yoğun bakımda toplu tecavüz dehşeti! Hasta kadının ifadesi kan dondurdu
Rize'nin Afrikalıları Rize'ye geri döndü
MAK son seçim ve ekonomi anketini açıkladı; tüm dengeler bozuldu!